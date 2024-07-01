В Иркутске приступили к укладке финишного слоя асфальта на улице Сеченова

Как идут работы, проверили депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Тен и мэр Руслан Болотов.
Как доложил руководитель подрядной организации МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов, на участке от микрорайона Юбилейный до Академической планируется заасфальтировать более 4 тысяч квадратных метров проезжей части и более тысячи квадратных метров тротуаров, установить 689 метров бордюров. Ежедневно на месте трудятся свыше 25 человек и 20 единиц техники.
«На этой дороге отмечается интенсивное движение, поэтому необходимо отслеживать организацию производственного процесса и безопасность работ. Объект обустраивает муниципальное предприятие, которое привело в порядок немало городских улиц и давно себя зарекомендовало, — отметил Сергей Тен. — Считаю, что нужно тщательно контролировать каждый этап, вовремя обнаруживать и устранять недочеты, чтобы создавать в Иркутске только качественные пространства».
«Видно, что предприятие выходит на финишную прямую. В течение двух недель все работы здесь планируется закончить. Мы видим, что коллектив выполняет задачи слаженно, понимает всю возложенную на него ответственность и старается как можно скорее справиться с заданием, — отметил Руслан Болотов. — Теперь в городе есть собственный проектный офис. При разработке документации его специалисты учитывают все нюансы. Планируем и дальше развиваться в этом направлении».
Сейчас подрядчик занимается высотным регулированием колодцев, установкой люков, восстановлением газона вдоль тротуара. Осталось закончить обустройство проезжей части, установить знаки, ограждения, искусственные неровности, нанести новую разметку термопластиком.
Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтируют 26 участков городских улиц.