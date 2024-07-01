В Иркутске приступили к укладке финишного слоя асфальта на улице Сеченова

«Видно, что предприятие выходит на финишную прямую. В течение двух недель все работы здесь планируется закончить. Мы видим, что коллектив выполняет задачи слаженно, понимает всю возложенную на него ответственность и старается как можно скорее справиться с заданием, — отметил Руслан Болотов. — Теперь в городе есть собственный проектный офис. При разработке документации его специалисты учитывают все нюансы. Планируем и дальше развиваться в этом направлении».