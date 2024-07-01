ЖКХ без комиссий и дорогой алкоголь: что ждет россиян в июле

Тем, кто берет ипотеку, теперь не обязательно оформлять страховку в том же банке. Раньше такие правила действовали только для потребительских кредитов. При этом банк может повысить ставку по ипотеке при неисполнении заемщиком обязанности по страхованию более 30 дней или при его отказе от добровольного страхования в течение двух недель после заключения страхового договора.