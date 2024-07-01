Подешевело ли вторичное жилье в Казахстане

В то же время вторичное жилье подорожало в шести городах: в Петропавловске (на 4,7%), Актау (на 3,1%), Уральске (на 1,9%), Актобе (на 1,4%) и в Туркестане (на 1,3%). А вот в Астане за полгода цены на вторичное жилье никак не изменились.