Приказ департамента по тарифам о цене на тепло в Новосибирске признан незаконным

При этом у них отсутствовало соглашение с муниципалитетом об исполнении схемы теплоснабжения Новосибирска. Как считают правоохранители, впоследствии это привело к нарушению порядка ценообразования на теплоэнергию, то есть необоснованному увеличению цен.
Решение суда в законную силу не вступило.
С 1 июля 2024 года в Новосибирской области начал действовать дифференцированный тариф на электричество. Согласно решению департамента по тарифам региона, устанавливается оплата в зависимости от уровня потребления энергии: до 10 980 кВт·ч — 3,66 ₽ за 1 кВт·ч, от 10 980 до 14 640 кВт·ч — 5,39 ₽, более 14 640 кВт·ч — 7,11 ₽
Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале прошлого года в Новосибирске прошел митинг против роста цен на услуги ЖКХ. Лозунгами акции стали «Хватит грабить людей», «Нет повышению тарифов» и др. В прошлый раз цены на ЖКХ в регионе повышали в декабре 2022 года. Тогда тариф на холодную воду увеличился на 12% (до 23,96 ₽ за 1 куб. м), на тепловую энергию — на 11,9% (до 1,87 тыс. руб. за Гкал).
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