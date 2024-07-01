Приказ департамента по тарифам о цене на тепло в Новосибирске признан незаконным

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале прошлого года в Новосибирске прошел митинг против роста цен на услуги ЖКХ. Лозунгами акции стали «Хватит грабить людей», «Нет повышению тарифов» и др. В прошлый раз цены на ЖКХ в регионе повышали в декабре 2022 года. Тогда тариф на холодную воду увеличился на 12% (до 23,96 ₽ за 1 куб. м), на тепловую энергию — на 11,9% (до 1,87 тыс. руб. за Гкал).