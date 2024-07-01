Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лесным пожарным в Казахстане повысили зарплаты вдвое

АЛМАТЫ, 1 июл — Sputnik. С 1 июля текущего года работники лесных и природоохранных учреждений страны начнут получать надбавки к должностному окладу, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Источник: Sputnik.kz

«Согласно документу до 100% надбавку к должностному окладу получат работники лесных пожарных станций, лесных учреждений, природоохранных и лесоустроительной организаций. Среди них лесные пожарные, водители пожарных машин, трактористы-машинисты, радиооператоры, слесари по ремонту пожарных машин, оборудования и аппаратуры, наблюдатели пожарно-наблюдательной вышки».

отмечается в сообщении.

Также повысят оклады 113 десантников-пожарных авиационной охраны.

На эти цели из республиканского бюджета на 2024−2027 годы выделят 8,4 млрд тенге.

Всего доплатой будут охвачены порядка 3,3 тыс. работников.

Финансирование доплаты 1619 работникам лесных пожарных станций учреждений лесного хозяйства местных исполнительных органов планируется за счет средств местного бюджета.

В кабмине напомнили, что в июле 2023 года в рамках реализации поручения Касым-Жомарта Токаева уже была установлена 100% надбавка к должностным окладам работников лесных структур за работу, связанную с риском для жизни и здоровья.

экономика