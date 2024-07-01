Лесным пожарным в Казахстане повысили зарплаты вдвое

«Согласно документу до 100% надбавку к должностному окладу получат работники лесных пожарных станций, лесных учреждений, природоохранных и лесоустроительной организаций. Среди них лесные пожарные, водители пожарных машин, трактористы-машинисты, радиооператоры, слесари по ремонту пожарных машин, оборудования и аппаратуры, наблюдатели пожарно-наблюдательной вышки».
Также повысят оклады 113 десантников-пожарных авиационной охраны.
На эти цели из республиканского бюджета на 2024−2027 годы выделят 8,4 млрд тенге.
Всего доплатой будут охвачены порядка 3,3 тыс. работников.
Финансирование доплаты 1619 работникам лесных пожарных станций учреждений лесного хозяйства местных исполнительных органов планируется за счет средств местного бюджета.
В кабмине напомнили, что в июле 2023 года в рамках реализации поручения Касым-Жомарта Токаева уже была установлена 100% надбавка к должностным окладам работников лесных структур за работу, связанную с риском для жизни и здоровья.