Чьи зарплаты выросли с 1 июля: правительство выделило 8,5 миллиарда

В частности, как сообщается, с целью улучшения системы, условий и размеров оплаты труда работников лесных и природоохранных организаций внесены изменения в постановление правительства «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».
«До 100 процентов надбавки к должностному окладу получат работники лесных пожарных станций, лесных учреждений, природоохранных и лесоустроительных организаций. Среди них лесные пожарные, водители пожарных машин, трактористы-машинисты, радиооператоры, слесари по ремонту пожарных машин, оборудования и аппаратуры, наблюдатели пожарно-наблюдательной вышки. Также повысятся оклады 113 десантников-пожарных авиационной охраны».
Согласно документу, на реализацию постановления предусмотрены финансовые затраты из республиканского бюджета на 2024−2027 годы в размере 8 480,1 миллиона тенге.
Доплатой будут охвачены порядка 3,3 тысячи работников.
Финансирование доплаты 1619 работникам лесных пожарных станций учреждений лесного хозяйства местных исполнительных органов планируется за счет средств местного бюджета.