Чьи зарплаты выросли с 1 июля: правительство выделило 8,5 миллиарда

В частности, как сообщается, с целью улучшения системы, условий и размеров оплаты труда работников лесных и природоохранных организаций внесены изменения в постановление правительства «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».