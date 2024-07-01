С 1 июля в Татарстане повышаются тарифы на ЖКХ

С 1 июля 2024 г. произойдет индексация тарифов ЖКУ, которой не было полтора года, повысится пошлина за получение загранпаспорта и пошлины за процедуры по получению гражданства и выходу из гражданства России. Кроме того, меняется порядок выплаты задолженности по кредитам — изменение позволит быстрее погасить задолженность перед кредитором. Льготникам с 1 июля больше не придется платить комиссию банкам за оплату жилищно-коммунальных услуг, а банки теперь обязаны отвечать на жалобы клиентов в течение 15 календарных дней, в противном случае за дело возьмется регулятор.