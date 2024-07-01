С 1 июля в Татарстане повышаются тарифы на ЖКХ

С 1 июля 2024 г. произойдет индексация тарифов ЖКУ, которой не было полтора года, повысится пошлина за получение загранпаспорта и пошлины за процедуры по получению гражданства и выходу из гражданства России. Кроме того, меняется порядок выплаты задолженности по кредитам — изменение позволит быстрее погасить задолженность перед кредитором. Льготникам с 1 июля больше не придется платить комиссию банкам за оплату жилищно-коммунальных услуг, а банки теперь обязаны отвечать на жалобы клиентов в течение 15 календарных дней, в противном случае за дело возьмется регулятор.
Подорожают жилищно-коммунальные услуги.
Во всех регионах России произойдет плановая индексация тарифов ЖКУ. Индексация происходит каждый год в июле, но в июле прошлого года ее не было. Плату проиндексировали заранее — в декабре 2022 г. Тогда стоимость ЖКУ повысилась в рамках предельного индекса 9% (в отдельных регионах с учетом допустимого отклонения — 11%).
В этом году предельный индекс роста платы за коммунальные услуги для жителей республики ожидается на уровне 10,8%. В Казани, Набережных Челнах и Агрызе и еще нескольких муниципалитетах тарифы на ЖКХ максимально могут увеличатся на 15,7%. Такие цифры приведены в указе раиса Татарстана Рустама Минниханова. Повышение цен объясняется в том числе наличием домов выше 12 этажей и повышенным требованием к их благоустройству.
Тарифы устанавливают на 7 коммунальных услуг: газоснабжение, электроснабжение, обращение с ТКО (тарифы по двум зонам: Западной и Восточной), теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (индивидуальные тарифы в зависимости от технологических и технических особенностей организации). Произойдет повышение цены также и на печное отопление — в республике такими услугами пользуются жители 5657 домов.
Подорожают биометрические загранпаспорта.
С 1 июля вырастет госпошлина за оформление загранпаспорта нового образца. Теперь за загранпаспорт с биометрией придется заплатить 6 тыс. руб., для ребенка до 14 лет — 3 тыс. руб. До 1 июля стоимость загранпаспорта с биометрией составляла 5 тыс. руб., а для ребенка — 2,5 тыс. руб. При этом госпошлина за бумажный загранпаспорт без чипа остается прежней: 2 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно.
Также произойдет индексация за процедуры по приобретению гражданства России, выходу из гражданства, въезду и выезду за рубеж. Госпошлины вырастут на 20%.
«За выдачу разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства надо будет выплатить по 4200 рублей вместо 3500», — сообщила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова изданию «Прайм».
Изменится порядок выплаты задолженности по кредитам.
Согласно вступившему в силу № 607-ФЗ, в случае просрочки по кредиту сначала будут погашаться: задолженность по процентам, задолженность по основному долгу (тело кредита), процент за текущий период платежа, основной долг за текущий период и в последнюю очередь неустойка. До 1 июля неустойка была третьей в очереди. Законодатели полагают, что изменение должно помочь быстрее рассчитаться с кредитом.
При оформлении ипотеки банк может потребовать застраховать заложенное имущество. При этом, если страхование не обязательно, он должен предложить сопоставимый вариант ипотечного кредитования без страхования. Также теперь банк обязан предоставить ипотечный кредит на аналогичных условиях, если заемщик оформляет страховку у другого страховщика. Раньше эти условия действовали только при оформлении потребительского кредита.
Повысить ставку кредитор может в двух случаях: если заемщик не выполнил обязательства по страхованию более 30 дней и если заемщик отказался от договора добровольного страхования в течение 14 дней после его заключения.
С некоторых категорий граждан не будет взиматься банковская комиссия при оплате ЖКУ, включая Почту России.
Речь идет о пенсионерах, многодетных родителях, инвалидах, ветеранах боевых действий и членах семей погибших (или умерших) инвалидов войны. Кроме того, теперь эти граждане освобождаются от пеней при несвоевременной или неполной оплате жилья или ЖКУ.
Изменения внесли после решения президента России Владимира Путина. 14 декабря во время прямой линии глава государства заявил, что плата комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг, особенно для пенсионеров — «это неправильно» и принял решение, что комиссия отныне пенсионерами оплачиваться не будет. Госдума приняла закон 19 декабря. Он вступает в силу 1 июля текущего года.
Банки, страховые компании и другие финансовые организации обяжут отвечать на обращения граждан в течение 15 дней.
До вступления закона в силу не было единого регламента, определяющего порядок работы банков с обращениями клиентов. В ряде обстоятельств банки могли отвечать до двух месяцев. Новый закон определил срок до 15 рабочих дней, с увеличением срока еще на 10 дней в сложных ситуациях (например, свифт-переводы). Если банк не предоставит ответ в течение 15 рабочих дней, обращением клиента займется регулятор.
«Организация должна обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения потребителя с предоставлением ему обоснованного ответа», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, ответ со стороны банка должен быть обоснованным, а не формальным. В случае если клиент недоволен решением его вопроса, он может обратиться в Банк России для урегулирования вопроса.
Повысится розничная цена на крепкие алкогольные напитки.
Розничная стоимость повысится на алкоголь с содержанием спирта 28% и выше. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации и будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно.
Теперь минимальная розничная цена за 0,5 литра водки вырастет с 281 ₽ до 299 ₽, коньяка — с 517 ₽ до 556 ₽, а бренди — с 375 ₽ до 403 ₽
Повышение цен затронет и производителей алкогольной продукции. Минимальная отпускная цена на водку вырастет с 229 ₽ до 246 ₽, оптовая — с 238 ₽ до 256 ₽ Отпускная цена на бренди увеличится с 289 ₽ до 311 ₽, оптовая — с 304 ₽ до 327 ₽, отпускная цена на коньяк — с 397 ₽ до 427 ₽, а оптовая — с 419 ₽ до 450 ₽
С 1 июля заработает реестр многодетных семей.
Основная задача реестра — создание единой базы данных о многодетных семьях. Благодаря реестру многодетным родителям не придется собирать дополнительные документы, чтобы оформить федеральные и региональные выплаты, статус будет учитываться автоматически. Реестр станет основой для получения удостоверения многодетной семьи.
Фермеры смогут оказывать услуги в сфере туризма.
С 3 июля фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах и на сельхозземлях. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Решение позволит создать рабочие места и открыть новые возможности для малого и среднего агробизнеса, создаст новые каналы для сбыта и возможность получения дополнительного дохода, — отмечает главный советник Аналитического департамента в сфере экономики и экологии исполкома Народного фронта Ирина Попова.