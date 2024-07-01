В КазМунайГазе определили топ-12 зрелых месторождений

Как поясняется, основные сложности на зрелых месторождениях КМГ связаны именно с разработкой трудноизвлекаемых запасов. В настоящее время остаточные извлекаемые запасы по зрелым месторождениям составляют порядка 450 млн тонн нефти, при этом доля трудноизвлекаемых запасов превышает 50%. Большая часть трудноизвлекаемых запасов сосредоточена на месторождениях с высоковязкой нефтью, низкопроницаемыми и карбонатными коллекторами.
«Дорожной картой технологических вызовов для зрелых месторождений КМГ (общее количество более 70) выделено топ-12 месторождений, которые обеспечивают более 80% добычи. По этим месторождениям утверждены мероприятия по увеличению коэффициента извлечения нефти (КИН)», — говорится в информации.
На совещании были рассмотрены результаты примененных технологий для повышения добычи (средний КИН — 38%). Также был представлен детальный календарный план до 2028 года по технологическим вызовам каждого добывающего предприятия КМГ. Эти карты охватывают подготовительные работы, опытно-промышленные испытания и внедрение эффективных технологий на месторождениях.
Глава КМГ отметил такие ключевые вопросы, как вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, увеличение темпов отбора нефти на низкорентабельных месторождениях, увеличение межремонтного периода, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для внедрения новых технологий.
«Новые технологии позволяют добиваться роста нефтедобычи. Учитывая большой потенциал трудноизвлекаемых запасов нефти, необходимо максимально масштабировать опыт промышленного внедрения апробированных и рекомендованных технологий для роста добычи на зрелых месторождениях и увеличения КИН», — отметил, выступая на совещании, Асхат Хасенов.