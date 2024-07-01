В КазМунайГазе определили топ-12 зрелых месторождений

Как поясняется, основные сложности на зрелых месторождениях КМГ связаны именно с разработкой трудноизвлекаемых запасов. В настоящее время остаточные извлекаемые запасы по зрелым месторождениям составляют порядка 450 млн тонн нефти, при этом доля трудноизвлекаемых запасов превышает 50%. Большая часть трудноизвлекаемых запасов сосредоточена на месторождениях с высоковязкой нефтью, низкопроницаемыми и карбонатными коллекторами.