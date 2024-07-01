Омичка через суд взыскала с банка три миллиона рублей из-за поддельной подписи

Омичка заключила с одним из банков депозитный договор на сумму 10 млн рублей под 5% ежеквартально и 9,9% годовых. Сразу после заключения договора она пополнила вклад на 970 000 рублей. Вскоре женщина заметила, что банк не перечисляет проценты по вкладу. В банке ей объяснили, что деньги были перечислены в брокерскую компанию без её согласия. Позже выяснилось, что подпись для перевода денег подделала сотрудница банка, которая потом уволилась. Руководство банка не отреагировало на претензию омички о возврате денег на первоначальный счёт и выплате процентов. Женщина обратилась в суд.
Суд встал на сторону женщины и признал договор между банком и омичкой действующим, а договор с брокерской компанией — недействительным. С банка суд постановил взыскать компенсацию морального вреда, штраф за невыполнение требований в добровольном порядке, сумму долга, проценты за пользование денежными средствами до дня зачисления денежных средств на счёт истца на общую сумму 3,14 млн рублей. Исполнительный лист о взыскании денежных средств с юрлица поступил судебным приставам.
Руководство банка получило уведомление о необходимости исполнить решение суда. Но в установленный срок в полном объёме этого не было сделано. Банку пришлось также выплатить исполнительский сбор в 25 тысяч рублей. Он был начислен на сумму, которую банк не выплатил омичке в установленный срок. В конечном итоге материальный ущерб омичке был возмещён в полном объёме.