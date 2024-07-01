Омичка через суд взыскала с банка три миллиона рублей из-за поддельной подписи

Омичка заключила с одним из банков депозитный договор на сумму 10 млн рублей под 5% ежеквартально и 9,9% годовых. Сразу после заключения договора она пополнила вклад на 970 000 рублей. Вскоре женщина заметила, что банк не перечисляет проценты по вкладу. В банке ей объяснили, что деньги были перечислены в брокерскую компанию без её согласия. Позже выяснилось, что подпись для перевода денег подделала сотрудница банка, которая потом уволилась. Руководство банка не отреагировало на претензию омички о возврате денег на первоначальный счёт и выплате процентов. Женщина обратилась в суд.