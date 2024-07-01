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Достижение взаимного товарооборота Казахстана и Китая в $100 млрд вполне реально — Токаев

АЛМАТЫ, 1 июл — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев считает, что увеличение взаимного товарооборота Казахстана и Китая в $100 млрд вполне реально.

Источник: Sputnik.kz

«Хочу подчеркнуть: мы ставим перед собой амбициозные планы по дальнейшему углублению многогранных отношений с Китаем. Для этого создаются все необходимые предпосылки и условия. Уверен, учитывая нынешнюю высокую динамику роста нашего взаимодействия, задача по достижению взаимного товарооборота до 100 млрд долларов является вполне достижимой».

сказал президент Казахстана в интервью агентству Синьхуа.

Он отметил, что в в 2023 году взаимный товарооборот достиг $41 млрд, что является историческим рекордом.

«КНР неизменно сохраняет позицию ведущего торгового и инвестиционного партнера Казахстана. За более чем 30 лет двусторонних отношений объем товарооборота между странами вырос в 100 раз, достигнув в 2023 году 41 млрд долларов, что является историческим рекордом», — сказал Токаев.

По итогам прошлого года Китай вошел в первую четверку крупнейших зарубежных инвесторов Казахстана, вложив в 2023 году около 2 млрд долларов прямых инвестиций, что на 16,4% выше показателя 2022 года. В целом, совокупный объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил более $25 млрд.

«В нашей стране работают около 4700 казахско-китайских предприятий. Кроме того, мы стремимся расширить нашу совместную деятельность в финансовом секторе, используя возможности, предоставляемые Международным финансовым центром “Астана”. Сегодня на его площадке зарегистрировано около 2800 компаний из 78 стран, десятая часть из них — из Китая.

Налажено тесное взаимодействие в рамках таких международных структур, как ООН, ШОС, СВМДА, в формате «Центральная Азия — Китай» и др. Мы имеем схожие позиции по многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня", — добавил Токаев.

Глава государства также подчеркнул, что Казахстан всецело поддерживает китайский мегапроект «Один пояс, один путь» и готов продолжать активное участие в дальнейшем сопряжении наших национальных стратегий.

экономика