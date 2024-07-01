Достижение взаимного товарооборота Казахстана и Китая в $100 млрд вполне реально — Токаев

«В нашей стране работают около 4700 казахско-китайских предприятий. Кроме того, мы стремимся расширить нашу совместную деятельность в финансовом секторе, используя возможности, предоставляемые Международным финансовым центром “Астана”. Сегодня на его площадке зарегистрировано около 2800 компаний из 78 стран, десятая часть из них — из Китая.