Цена на воздушные шары в Узбекистане может «взлететь» в сто раз. Инициатива Минэкологии

Накануне в социальных сетях распространилось сообщение о планируемом запуске пяти тысяч воздушных шаров в парке «Навруз “Джизакской области. На место прибыли сотрудники Минэкологии и Национальной гвардии. Исследовав ситуацию, рабочая группа приостановила запуск шаров в небо.
«Министерство осуждает такие мероприятия, как запуск пластиковых игрушек, воздушных шаров и другие подобные действия, вызывающие загрязнение окружающей среды мусором. В министерстве неоднократно подчеркивают, что подобные случаи запрещены и влекут за собой ответственность», — сообщили в Минэкологии.
Напомним, что ранее в парке «Новый Узбекистан» собирались выпустить десять тысяч пластиковых уток. Благодаря оперативной реакции министерства мероприятие отменили.
Минэкологии сожалеет о том, что некоторые предприниматели и активисты социальных сетей, равнодушные к сохранению экологии, продолжают проводить подобные акции. Для их предотвращения ведомство предлагает десятикратно увеличить таможенные сборы на ввоз воздушных шаров в Узбекистан, ввести требование об их утилизации, а также увеличить цену на воздушные шары в сто раз выше установленной.
Экологи выступают за усиление общественного контроля для предотвращения подобных ситуаций и призывают соотечественников, неравнодушных к вопросу сохранения окружающей среды, не допускать подобных мероприятий и не принимать в них участие.