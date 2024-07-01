Цена на воздушные шары в Узбекистане может «взлететь» в сто раз. Инициатива Минэкологии

Минэкологии сожалеет о том, что некоторые предприниматели и активисты социальных сетей, равнодушные к сохранению экологии, продолжают проводить подобные акции. Для их предотвращения ведомство предлагает десятикратно увеличить таможенные сборы на ввоз воздушных шаров в Узбекистан, ввести требование об их утилизации, а также увеличить цену на воздушные шары в сто раз выше установленной.