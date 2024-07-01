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Цена на воздушные шары в Узбекистане может «взлететь» в сто раз. Инициатива Минэкологии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Минэкологии Узбекистана осуждает запуск воздушных шаров в небо и предлагает увеличить цену на них в сто раз выше установленной, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Накануне в социальных сетях распространилось сообщение о планируемом запуске пяти тысяч воздушных шаров в парке «Навруз “Джизакской области. На место прибыли сотрудники Минэкологии и Национальной гвардии. Исследовав ситуацию, рабочая группа приостановила запуск шаров в небо.

«Министерство осуждает такие мероприятия, как запуск пластиковых игрушек, воздушных шаров и другие подобные действия, вызывающие загрязнение окружающей среды мусором. В министерстве неоднократно подчеркивают, что подобные случаи запрещены и влекут за собой ответственность», — сообщили в Минэкологии.

Напомним, что ранее в парке «Новый Узбекистан» собирались выпустить десять тысяч пластиковых уток. Благодаря оперативной реакции министерства мероприятие отменили.

Минэкологии сожалеет о том, что некоторые предприниматели и активисты социальных сетей, равнодушные к сохранению экологии, продолжают проводить подобные акции. Для их предотвращения ведомство предлагает десятикратно увеличить таможенные сборы на ввоз воздушных шаров в Узбекистан, ввести требование об их утилизации, а также увеличить цену на воздушные шары в сто раз выше установленной.

Экологи выступают за усиление общественного контроля для предотвращения подобных ситуаций и призывают соотечественников, неравнодушных к вопросу сохранения окружающей среды, не допускать подобных мероприятий и не принимать в них участие.

экономика
экология