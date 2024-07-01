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Что делать, если банкомат «обсчитал» казахстанцев

При обналичивании денег в банкомате может возникнуть сбой, когда устройство выдает не всю сумму, но со счета списывается указанное значение. Что делать в такой ситуации, читайте в материале NUR.KZ.

Источник: freepik.com

Банкомат — это устройство, которое может выдавать деньги с карты клиента банка без необходимости посещать отделения. Они также могут иметь функцию приема денег.

Однако, как и любое устройство, у банкоматов может произойти технический сбой, из-за которого в его работе возникают определенные ошибки. Например, при снятии денег списывается указанная сумма, но выдается меньше купюр.

Поэтому важно проявлять бдительность и правильно принять меры в таких случаях.

Важно считать деньги сразу

При снятии наличных средств из банкомата казахстанцам следует пересчитать их на месте, не отходя от устройства. Дело в том, что иногда может быть выдана не вся сумма: например, вместо 100 000 тенге на руках может оказаться 90 000 тенге.

А если обнаружить недостачу позже, то будет сложнее доказать, что произошел сбой. Поэтому, если взять в привычку пересчитывать купюры, то удастся обнаружить недостаток сразу.

Что нужно сделать

На официальных сайтах казахстанских банков даются определенные рекомендации по действиям в подобных ситуациях. Но их алгоритм может отличаться, поэтому нужно принять следующие меры, которые будут универсальными и чрезвычайно важными:

  • взять чек — его можно распечатать при снятии денег, либо скачать из мобильного приложения;
  • не отходить от банкомата — необходимо пересчитать на месте сумму выданных денег, чтобы убедиться в недостаче;
  • обратиться в службу поддержки — следует позвонить в банк, которому принадлежит банкомат, и сообщить о техническом сбое;
  • следовать инструкциям службы поддержки — в зависимости от банка, оператор может попросить оставить заявление о возврате через мобильное приложение или в ближайшем отделении.

Далее при инкассации банкомата будут подсчитывать «лишние» купюры. И если они будут обнаружены, то заявителю возместят недостачу. При этом отмечается, что обработка обращения может занять не более 30 календарных дней с даты обращения в банк.

Другими словами, если банкомат выдал не всю сумму, то следует немедленно обратиться в службу поддержки банка, которому принадлежит банкомат, и не отходить от устройства. При этом следует всегда пересчитывать деньги при снятии наличных с карты.

экономика