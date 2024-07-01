Что делать, если банкомат «обсчитал» казахстанцев

Банкомат — это устройство, которое может выдавать деньги с карты клиента банка без необходимости посещать отделения. Они также могут иметь функцию приема денег.
Однако, как и любое устройство, у банкоматов может произойти технический сбой, из-за которого в его работе возникают определенные ошибки. Например, при снятии денег списывается указанная сумма, но выдается меньше купюр.
Поэтому важно проявлять бдительность и правильно принять меры в таких случаях.
Важно считать деньги сразу
При снятии наличных средств из банкомата казахстанцам следует пересчитать их на месте, не отходя от устройства. Дело в том, что иногда может быть выдана не вся сумма: например, вместо 100 000 тенге на руках может оказаться 90 000 тенге.
А если обнаружить недостачу позже, то будет сложнее доказать, что произошел сбой. Поэтому, если взять в привычку пересчитывать купюры, то удастся обнаружить недостаток сразу.
Что нужно сделать
На официальных сайтах казахстанских банков даются определенные рекомендации по действиям в подобных ситуациях. Но их алгоритм может отличаться, поэтому нужно принять следующие меры, которые будут универсальными и чрезвычайно важными:
- взять чек — его можно распечатать при снятии денег, либо скачать из мобильного приложения;
- не отходить от банкомата — необходимо пересчитать на месте сумму выданных денег, чтобы убедиться в недостаче;
- обратиться в службу поддержки — следует позвонить в банк, которому принадлежит банкомат, и сообщить о техническом сбое;
- следовать инструкциям службы поддержки — в зависимости от банка, оператор может попросить оставить заявление о возврате через мобильное приложение или в ближайшем отделении.
Далее при инкассации банкомата будут подсчитывать «лишние» купюры. И если они будут обнаружены, то заявителю возместят недостачу. При этом отмечается, что обработка обращения может занять не более 30 календарных дней с даты обращения в банк.
Другими словами, если банкомат выдал не всю сумму, то следует немедленно обратиться в службу поддержки банка, которому принадлежит банкомат, и не отходить от устройства. При этом следует всегда пересчитывать деньги при снятии наличных с карты.