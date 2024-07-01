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С 1 июля заработает новый механизм назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 июля заработает новый механизм назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Источник: Reuters

В частности, Фонд социальной защиты населения будет рассчитывать среднедневной заработок для выплаты пособий. «Для получения этой информации, а также сведений о стаже, необходимых для расчета больничного, каждый работодатель должен будет посредством информационного ресурса “Личный кабинет плательщика взносов” на корпоративном портале ФСЗН отправлять запросы в ФСЗН», — отметили в ведомстве.

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