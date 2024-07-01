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Малазийская компания планирует создать в Узбекистане сеть современных автозаправок

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте, а затем и в других регионах Узбекистана малазийская компания FIVE Petroleum Malaysia планирует создать сеть автозаправочных станций и оснастить их современным оборудованием, передает корреспондент Podrobno.uz.

По сообщению «Дунё», соответствующих договоренностей достигли в рамках встречи посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев и основатель и генеральный директор FIVE Petroleum Malaysia Кинг Лим Чин Фуи.

На встрече было решено организовать визит делегации компании в Узбекистан в следующем месяце.

Компания FIVE Petroleum Malaysia была основана в 2020 году. В настоящее время компания управляет более чем 110 автозаправочными станциями по всей Малайзии. Компания также владеет 60 процентами компании BHPetrol, у которой более 400 заправочных станций.

экономика