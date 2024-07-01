Малазийская компания планирует создать в Узбекистане сеть современных автозаправок

По сообщению «Дунё», соответствующих договоренностей достигли в рамках встречи посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев и основатель и генеральный директор FIVE Petroleum Malaysia Кинг Лим Чин Фуи.
На встрече было решено организовать визит делегации компании в Узбекистан в следующем месяце.
Компания FIVE Petroleum Malaysia была основана в 2020 году. В настоящее время компания управляет более чем 110 автозаправочными станциями по всей Малайзии. Компания также владеет 60 процентами компании BHPetrol, у которой более 400 заправочных станций.