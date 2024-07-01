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В Башкирии в два раза увеличилось количество торговых мест для садоводов

В Башкирии за два года почти в два раза увеличилось количество торговых мест для садоводов. Об этом в соцсетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Источник: Соцсети Радия Хабирова

В 2022 году их было 2 234, а в 2024 — уже 4 165. Всего в республике — 332 площадки, которые есть в каждом городе и районе. Глава региона отметил, что излишки урожая есть у многих садоводов. Их продавали и раньше, только под открытым небом. Сейчас оборудованы торговые ряды с навесами.

«Где-то мест для торговли недостаточно, где-то прилавки поломаны и нуждаются в ремонте, а где-то — заняты не теми, для кого предназначены. Еще раз подчеркну: это места для садоводов, они бесплатны и никаких коммерсантов и перекупщиков там быть не должно», — добавил Радий Хабиров.

экономика
торговля