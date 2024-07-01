В Башкирии в два раза увеличилось количество торговых мест для садоводов

В 2022 году их было 2 234, а в 2024 — уже 4 165. Всего в республике — 332 площадки, которые есть в каждом городе и районе. Глава региона отметил, что излишки урожая есть у многих садоводов. Их продавали и раньше, только под открытым небом. Сейчас оборудованы торговые ряды с навесами.