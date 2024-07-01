Готовьте денежки! В Нижнем Новгороде с 1 июля подорожали «коммуналка» и проезд

Что касается тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, то здесь нет какой-то единой цифры, на которую увеличится плата за ту или иную услугу. По информации Региональной службы по тарифам Нижегородской области, изменение цен будет зависеть от различных факторов: конкретного муниципалитета, ресурсоснабжающей организации или вида коммунальной услуги. В среднем стоимость тарифов на услуги региональных операторов по обращению с ТКО увеличится на 7,5%, рост тарифов на электроэнергию в домах, которые расположены в городских населенных пунктах и оснащены газовыми плитами, составит 8,7%. Увеличение платы за отопление и воду также не превысит прогноз Минэкономразвития РФ. С 1 июля розничная цена на природный газ увеличится на 10,02%, однако во всех муниципалитетах Нижегородской области изменение платы граждан за коммунальные услуги не превысит 9,8%.