Готовьте денежки! В Нижнем Новгороде с 1 июля подорожали «коммуналка» и проезд

В новом месяце нижегородцев ждет ряд важных изменений: с 1 июля вырастут не только тарифы ЖКХ, но и цены на проезд. Первое новшество коснется всех жителей региона, второе — тех, кто пользуется общественным транспортом непосредственно в Нижнем Новгороде.
Общественный транспорт
Уже со следующей недели проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода подорожает на пять рублей. Стоимость поездки составит 35 рублей при оплате картой и 40 рублей — при оплате наличными.
Подорожает проезд именно в муниципальном транспорте: трамваях, троллейбусах, электробусах, автобусах и метро. Что касается частных перевозчиков, они вправе устанавливать свои тарифы на проезд — где-то стоимость увеличится, где-то может остаться прежней. Перемены коснутся исключительно общественного транспорта, работающего в областном центре.
— Кроме Нижнего Новгорода, предложения по изменению стоимости проезда в правительство региона подали Дзержинск, Бор и Балахна. Экспертиза их предложений еще не завершена, поэтому в этих муниципалитетах с 1 июля изменения тарифов не произойдет. Предложений об изменении стоимости междугородних маршрутов не поступало, — объяснили в правительстве Нижегородской области.
Увеличить тарифы предложили сами перевозчики ввиду инфляции. Новые тарифы были получены следующим образом: расходы на троллейбусы и электробусы в 2023 году проиндексировали с учетом прогнозируемой в текущем году инфляции. Выяснилось, что затраты на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, зарплаты водителей и кондукторов, запчасти и техническое обслуживание заметно выросли за последние два года.
— Увеличилась себестоимость перевозок пассажиров, — пояснили в областной администрации. — В рамках сдерживания оттока водителей увеличилась средняя зарплата водителя автобуса с 64 до 83 тысяч рублей. Произошел кратный рост стоимости запасных частей и материалов для ремонта, на 200% выросла стоимость автошин — одного из основных расходных материалов перевозчиков.
По результатам экспертизы предложений перевозчиков изменение цен на проезд составит в среднем 16,5%. Для сравнения, во многих других городах-миллионниках проезд стоит дороже. Например, в Перми за одну поездку спишется 37 рублей, в Казани — 38 рублей, а в Санкт-Петербурге — 44 рубля. В Москве проезд в общественном транспорте при безналичной оплате стоит 57 рублей — это самая высокая цифра по стране. В Нижнем Новгороде в последний раз повышали цены на проезд в июле 2022 года.
ЖКХ
Что касается тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, то здесь нет какой-то единой цифры, на которую увеличится плата за ту или иную услугу. По информации Региональной службы по тарифам Нижегородской области, изменение цен будет зависеть от различных факторов: конкретного муниципалитета, ресурсоснабжающей организации или вида коммунальной услуги. В среднем стоимость тарифов на услуги региональных операторов по обращению с ТКО увеличится на 7,5%, рост тарифов на электроэнергию в домах, которые расположены в городских населенных пунктах и оснащены газовыми плитами, составит 8,7%. Увеличение платы за отопление и воду также не превысит прогноз Минэкономразвития РФ. С 1 июля розничная цена на природный газ увеличится на 10,02%, однако во всех муниципалитетах Нижегородской области изменение платы граждан за коммунальные услуги не превысит 9,8%.
— Следует также отметить, что итоговый размер платы за коммунальную услугу зависит не только от установленного тарифа, но и от объема потребленного коммунального ресурса, — напомнили в Региональной службе по тарифам Нижегородской области.