Сахар дорожает три месяца подряд

Что касается самообеспечения, здесь, конечно, показатели сильно просели. Так, по данным за январь-апрель текущего года, отечественные сахарные заводы произвели 7,8 тыс. тонн сахара, что сразу в 12,1 раза меньше, чем за январь-апрель 2023 года. Импорт же сахара за этот период, наоборот, вырос на 15,3%, что увеличило его долю в общем объёме ресурсов с 55,6% сразу до 94,6%.