Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках Казахстана

Курс доллара к тенге 1 июля
По состоянию на 11:00 американский доллар продают в обменниках Астаны за 474,96 тенге, покупают за 469,94 тенге. В обменных пунктах Алматы курс доллара на продажу — 474,23 тенге, на покупку — 471,41 тенге.
28 июня доллар в обменниках Астаны продавали за 469,95 тенге, покупали за 464,95 тенге. В обменных пунктах Алматы курс доллара на продажу составлял 470,20 тенге, на покупку — 466,92 тенге.
Курс евро к тенге 1 июля
Евро в обменных пунктах Астаны продают по 508,86 тенге, покупают по 495,85 тенге. В обменниках Алматы курс на продажу — 509,98 тенге, на покупку — 505,48.
Евро в обменных пунктах Астаны 28 июня продавали по 502,92 тенге, покупали по 496,88 тенге. В обменниках Алматы курс на продажу составлял 504,17 тенге, на покупку — 499,74.
Курс рубля к тенге 1 июля
Российский рубль в обменниках Астаны продают по 5,40 тенге, покупают по 5,20 тенге. В Алматы рубль продают по 5,37, покупают по 5,24 тенге.
28 июня рубль в обменниках Астаны продавали по 5,40 тенге, покупали по 5,20 тенге. В Алматы рубль продавали по 5,41, покупали по 5,28 тенге.
Официальные курсы Нацбанка 1 июля
1 доллар — 471,46 тенге.
1 евро — 504,79 тенге.
1 рубль — 5,53 тенге.