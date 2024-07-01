В центре Омска выставили на продажу магазин товаров для дома. Продавец просит за готовый бизнес 3 млн рублей. Торговая точка расположена на первом этаже дома на улице Маяковского, 15.
Покупателю достанется товар на 2,5 млн рублей, стойки и ресепшен, вывески, термопринтер и другое оборудование. Новому владельцу также останутся соцсети магазина с более 11 тыс. подписчиков. Торговая точка находится в арендуемом помещении. Арендная плата — 80 тыс. рублей в месяц + 1,5−2 тыс. рублей за коммунальные услуги.
«Maгaзин пpинoсит регулярную выpучку oт 100 до 600 тыc. рублей в мecяц, еcли им заниматься. Гoтoвa кoнсультиpовать и обучать вcему нa прoтяжeния 1 мeсяцa после продaжи. В магaзине тaкжe есть менeджep, котoрая мoжет все рaсcказывать на протяжении 1 месяца и помогать со всем, возможно даже приезжать в магазин», — говорится в объявлении.
Владелица отметила, что продает магазин в связи с выходом в декрет и невозможностью ездить в Омск.