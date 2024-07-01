Без света не останемся: Еnergocom закупит в июле у Молдавской ГРЭС более 85% от необходимого объёма электроэнергии

Около 30750 МВтч (8,4% от общего объёма) будут закуплены на румынской бирже OPCOM, в часы пик. Еще 23155 МВтч (6,3% от общего объёма) будет получено за счёт электроэнергии, производимой теплоэлектроцентралями в Кишинёве и Бельцах и установками возобновляемой энергетики, имеющими контракты с центральным поставщиком электроэнергии, пишет infomarket.md.