Без света не останемся: Еnergocom закупит в июле у Молдавской ГРЭС более 85% от необходимого объёма электроэнергии

Energocom закупит в июле у Молдавской ГРЭС более 85,3% от необходимого объёма электроэнергии.
В июле Energocom приобретёт в целом 364810 МВтч электроэнергии для потребителей правобережья Днестра. При этом около 310904 МВтч будут закуплены у Молдавской ГРЭС (более 85,3%).
Около 30750 МВтч (8,4% от общего объёма) будут закуплены на румынской бирже OPCOM, в часы пик. Еще 23155 МВтч (6,3% от общего объёма) будет получено за счёт электроэнергии, производимой теплоэлектроцентралями в Кишинёве и Бельцах и установками возобновляемой энергетики, имеющими контракты с центральным поставщиком электроэнергии, пишет infomarket.md.