Утвержден проект комплексного развития территории на Уктусе

Администрация Екатеринбурга утвердила проект комплексного развития территории на Уктусе. Соответствующее постановление от 26 июня, подписанное исполняющим обязанности главы Екатеринбурга Игорем Сутягиным, появилось на сайте мэрии города.
Согласно документам, территория, подлежащая комплексному развитию в районе улицы Кварцевой, составляет 0,9013 га. В нее же входит соразмерная площадь жилой зоны. Согласно плану, общая площадь объектов капитального строительства составляет 36 052 квадратных метров. Предполагается, что объекты предпринимательской деятельности займут 1 006 квадратных метров, жилые помещения — 23 250 квадратных метров.
— Предусматривается строительство многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями, предназначенными для ведения предпринимательской деятельности, паркинга, помещений для размещения дошкольной образовательной организации, — говорится в приложении к постановлению.
Согласно данным, расчетная численность населения составляет 665 человек, детский сад рассчитан на 100 человек, а вместимость паркинга — 80 машино-мест. Срок освоения территории заложен с 2025 по 2030 год.