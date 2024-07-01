Энергетики Хабаровска начали ремонт тепломагистрали на улице Ленина

Энергетики начали масштабный ремонт тепловых сетей на улице Ленина в районе дома № 19. Работы предполагают модернизацию тепломагистрали № 25, замену тепловой камеры, строительство 40-метрового полупроходного канала под улицей и перекладку 448 метров трубы с увеличением диаметра. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Для обеспечения работ дорожная артерия перекрыта до 15 августа. Мэр города подчеркнул важность своевременного и качественного выполнения ремонтных работ на коммуникациях.
«Улица Ленина — ключевая транспортная артерия, и мы не можем допустить, чтобы жители страдали из-за затянувшегося ремонта», — сказал Сергей Кравчук.
«Благодаря использованию полупроходного канала, ремонт тепломагистрали будет проведен без вскрытия дорожного покрытия. Эта технология уже не раз применялась в нашем городе и показала свою эффективность», — сказал куратор проекта, инженер 1 категории СП «Хабаровские тепловые сети» Артем Боровиков.
В текущем году запланирован ремонт 25 участков коммуникаций, работы на 11 из них уже начались.