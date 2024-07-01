Энергетики Хабаровска начали ремонт тепломагистрали на улице Ленина

«Благодаря использованию полупроходного канала, ремонт тепломагистрали будет проведен без вскрытия дорожного покрытия. Эта технология уже не раз применялась в нашем городе и показала свою эффективность», — сказал куратор проекта, инженер 1 категории СП «Хабаровские тепловые сети» Артем Боровиков.