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Энергетики Хабаровска начали ремонт тепломагистрали на улице Ленина

Дорогу перекрыли до 15 августа.

Источник: Комсомольская правда

Энергетики начали масштабный ремонт тепловых сетей на улице Ленина в районе дома № 19. Работы предполагают модернизацию тепломагистрали № 25, замену тепловой камеры, строительство 40-метрового полупроходного канала под улицей и перекладку 448 метров трубы с увеличением диаметра. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Для обеспечения работ дорожная артерия перекрыта до 15 августа. Мэр города подчеркнул важность своевременного и качественного выполнения ремонтных работ на коммуникациях.

«Улица Ленина — ключевая транспортная артерия, и мы не можем допустить, чтобы жители страдали из-за затянувшегося ремонта», — сказал Сергей Кравчук.

С целью минимизации неудобств для жителей, движение по улице Ленина будет ограничено только в период проведения работ. Улица Калинина, пересекающая Ленину, останется открытой для проезда.

«Благодаря использованию полупроходного канала, ремонт тепломагистрали будет проведен без вскрытия дорожного покрытия. Эта технология уже не раз применялась в нашем городе и показала свою эффективность», — сказал куратор проекта, инженер 1 категории СП «Хабаровские тепловые сети» Артем Боровиков.

В текущем году запланирован ремонт 25 участков коммуникаций, работы на 11 из них уже начались.

ЖКХ