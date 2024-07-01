С 1 июля в Челябинской области увеличили размер выплат на второго ребёнка

Выплату могут оформить семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума (31 128 рублей). Сделать это можно на портале «Госуслуг», в управлении социальной защиты по месту жительства или в МФЦ. Перечень документов минимальный. Большинство из них сотрудники соцзащиты соберут сами в порядке межведомственного взаимодействия. Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней, в случае недоступности необходимых документов этот срок увеличивается до 20 дней. Выплата производится не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем её назначения, а далее ежемесячно до 26 числа включительно. Подробнее о пособии можно узнать на сайте министерства.