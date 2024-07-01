С 1 июля в Челябинской области увеличили размер выплат на второго ребёнка

На данный момент пособие получают 3,2 тысячи семей Южного Урала.
— С 1 июля 2024 года по решению главы региона размер выплаты увеличен до 100 процентов величины прожиточного минимума для детей и составит 14 706 рублей. Это позволит существенно повысить качество жизни семей с детьми, — пояснила Ирина Буторина. — Тем семьям, которые уже получают выплату, обращаться повторно не нужно, размер выплаты будет увеличен автоматически.
Выплату могут оформить семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума (31 128 рублей). Сделать это можно на портале «Госуслуг», в управлении социальной защиты по месту жительства или в МФЦ. Перечень документов минимальный. Большинство из них сотрудники соцзащиты соберут сами в порядке межведомственного взаимодействия. Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней, в случае недоступности необходимых документов этот срок увеличивается до 20 дней. Выплата производится не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем её назначения, а далее ежемесячно до 26 числа включительно. Подробнее о пособии можно узнать на сайте министерства.