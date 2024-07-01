Тарифы на ЖКУ, льготная ипотека, реестр многодетных: нововведения июля

С 1 июля в России перестаёт действовать льготная ипотека с господдержкой под 8% годовых. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал изменение условий семейной ипотеки. Льготная ставка 6% будет доступна для семей с двумя детьми, проживающих в небольших городах или в регионах с недостаточным объёмом жилищного строительства. При этом возраст детей будет не важен. Главное, чтобы хотя бы один ребёнок был несовершеннолетним. Аналогичные условия будут действовать для семей, которые хотят построить свой дом, независимо от региона.