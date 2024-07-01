Челябинская область заняла 37 место в рейтинге регионов России по уровню доходов населения

Лидером с наибольшим значением медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и годом ранее, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. «В этом регионе показатель медианных доходов к фиксированному набору составил 3,96», — говорят авторы.
Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ со значением в 3,45.
Третье место по соотношению медианных доходов к стоимости набора товаров в текущем рейтинге занимает Чукотка с результатом 2,89. Также в первую пятерку вошли Магаданская область (2,87) и Москва (2,83).
Челябинская область расположилась на 37 место — результат 1,73, доля населения за чертой бедности в 2023 году составляет 10%.
Среднероссийское значение анализируемого соотношения по итогам 2023 года составляет 1,92, а минимальное — 1,1. Таким образом, в лидирующих регионах среднестатистический житель может позволить себе приобрести примерно в 1,5−2 раза больше товаров или услуг, чем в среднем по стране. У 17 субъектов Федерации отношение медианных доходов к фиксированному набору превышает среднероссийское значение.
Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.