Челябинская область заняла 37 место в рейтинге регионов России по уровню доходов населения

Среднероссийское значение анализируемого соотношения по итогам 2023 года составляет 1,92, а минимальное — 1,1. Таким образом, в лидирующих регионах среднестатистический житель может позволить себе приобрести примерно в 1,5−2 раза больше товаров или услуг, чем в среднем по стране. У 17 субъектов Федерации отношение медианных доходов к фиксированному набору превышает среднероссийское значение.