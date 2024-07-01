Красноярцам предложили свыше 13 тысяч вакансий

Региональный этап состоялся в Красноярском крае в апреле и показал свою эффективность: по его итогам свыше 1,5 тысячи соискателей нашли работу.
Федеральный этап состоялся 28 июня в рамках нацпроекта «Демография» на 26 площадках в городах края. Кроме того, в удаленные населенные пункты выезжали мобильные центры занятости.
Посетителям ярмарки представили широкий спектр предложений работы в различных отраслях экономики: промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, сфере финансовых услуг, информационных технологий и пр.
Ярмарку трудоустройства посетили более 8 тысяч жителей региона. Для них порядка 500 работодателей представили свыше 13 тысяч вакансий.
«Для участников ярмарка является витриной самых привлекательных вакансий. Для нас — это часть очень важной работы по содействию занятости жителей края, — подчеркнул председатель Правительства Красноярского края Сергей Верещагин. — Красноярский край — динамично развивающийся регион, на его территории реализуется большое количество инвестиционных проектов. Ярмарка — это то место, где можно ознакомиться с вакансиями крупных компаний, посмотреть возможности для карьерного роста».
Помимо собеседований гости ярмарки могли поучаствовать в мастер-классах и тренингах. К примеру, о том, как составить конкурентоспособное резюме пришедшим на ярмарку в Красноярске рассказала победительница регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения, профконсультант центра занятости населения города Лесосибирска Виолетта Острянина.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства — это уникальное событие, которое имеет большое значение для развития экономики региона. В одном месте соискатели могут пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, ознакомиться с требованиями, узнать об условиях работы и задать интересующие вопросы представителям компаний. Также участники могут посетить различные консультационные площадки», — подчеркнул руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
Ярмарка предусматривает презентацию всех возможностей современной государственной службы занятости. В ее рамках состоялись заседания женских клубов при центрах занятости, мероприятия для граждан с инвалидностью, для семей участников специальной военной операции, были открыты молодежные локации.
«Мы приглашаем как представителей рабочих профессий, так и профессионалов по горному направлению, обогащению, автоматизации, маркшейдерии, проектированию. Компания рассматривает и соискателей без опыта работы. Отмечу, что ярмарка вакансий — хорошая возможность дополнительно заявить о себе как о стабильном и надежном работодателе, рассказать об условиях работы, социальных гарантиях, инфраструктуре на производственных площадках, ответить на вопросы соискателей», — рассказала генеральный директор компании «Полюс Резерв» Евгения Лисняк.
Отметим, с начала года при содействии краевой службы занятости трудоустроены 19,1 тысячи граждан. Уровень безработицы в регионе составляет 0,7%.
В текущем году 6,8 тысячи работодателей заявили 94,5 тысячи вакансий. Сейчас в банке вакансий краевой службы занятости насчитывается 55,4 тысячи предложений работы, наибольшая потребность — в рабочих специальностях. Наиболее востребованы специалисты в производственной сфере, строительстве, сельском и лесном хозяйстве.