Красноярцам предложили свыше 13 тысяч вакансий

Региональный этап состоялся в Красноярском крае в апреле и показал свою эффективность: по его итогам свыше 1,5 тысячи соискателей нашли работу.

Федеральный этап состоялся 28 июня в рамках нацпроекта «Демография» на 26 площадках в городах края. Кроме того, в удаленные населенные пункты выезжали мобильные центры занятости.

Ярмарку трудоустройства посетили более 8 тысяч жителей региона. Для них порядка 500 работодателей представили свыше 13 тысяч вакансий.

«Для участников ярмарка является витриной самых привлекательных вакансий. Для нас — это часть очень важной работы по содействию занятости жителей края, — подчеркнул председатель Правительства Красноярского края Сергей Верещагин. — Красноярский край — динамично развивающийся регион, на его территории реализуется большое количество инвестиционных проектов. Ярмарка — это то место, где можно ознакомиться с вакансиями крупных компаний, посмотреть возможности для карьерного роста».

Масштабное мероприятие позволило каждому соискателю в одном месте найти ответы на самые разные вопросы: как начать свое дело, какие профессии востребованы, где их получить, какую поддержку оказывает государство при трудоустройстве. Удобными и доступными стали услуги и сервисы службы занятости, консультации экспертов. Для тех, кто поступает или желает сменить специальность, состоялись консультации образовательных организаций и профориентационные площадки. Пришедшие соискатели смогли сразу провести собеседование с работодателями, узнать все аспекты трудоустройства.