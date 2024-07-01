Инфляция в июне в годовом исчислении составила 8,4%

По сравнению с июнем 2023 года тарифы на водоотведение повысились на 43,5%, холодную воду — на 36,7%, отопление центральное — на 33%, электроэнергию — на 31,7%, вывоз мусора — на 30,7%, горячую воду — на 30,4%. Цены на ацетилсалициловую кислоту возросли на 60,8%, активированный уголь — на 33,1%, хилак форте — на 24,7%, парацетамол — на 23%. Виноград подорожал на 29%, свекла — на 24,9%, масло оливковое — на 21,3%, помидоры — на 19,8%, бананы — на 18,5%. Напротив, в годовом выражении подешевел лук репчатый на 40,4%, крупа гречневая — на 23,1%, масло подсолнечное — на 22,3%, капуста — на 22,1%, сахар-песок — на 5,6%.