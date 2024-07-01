Инфляция в июне в годовом исчислении составила 8,4%

Повышение цен в июне текущего года отмечено на кухонную плиту на 8,4%, кондиционер — на 4,6%, стиральную машину — на 4%. Мебель и предметы домашнего обихода подорожали на 1,7%, одежда и обувь — на 0,9%, текстильные изделия, товары личного пользования — по 0,5%.
Цены на услуги по организации комплексного отдыха повысились на 13%, санаториев — на 5,6%, детских аттракционов — на 4,4%. Услуги парикмахерских и салонов красоты подорожали на 1,9%, общественного питания — на 1%.
Из продуктов питания снижение цен наблюдалось на огурцы на 18,7%, капусту — на 18%, перец сладкий — на 17,9%, чеснок — на 14,9%, помидоры — на 13,3%, лимоны — на 7,4%. Повышение цен отмечено на картофель на 10,7%, виноград — на 3,6%, яблоки — на 2,1%, морковь — на 1,9%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Акмолинской области — 1% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 п.п.), самая низкая — в Актюбинской и Алматинской областях — 0,1%. В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Мангистауской области — на 0,8%, непродовольственные товары — в Туркестанской области — на 2%, платные услуги — в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях — на 2,5% и 2,6%, соответственно.
Инфляция в июне 2024 года в годовом исчислении составила 8,4%. Цены на платные услуги повысились на 13,8%, непродовольственные товары — на 7,4%, продовольственные товары — на 5,4%.
По сравнению с июнем 2023 года тарифы на водоотведение повысились на 43,5%, холодную воду — на 36,7%, отопление центральное — на 33%, электроэнергию — на 31,7%, вывоз мусора — на 30,7%, горячую воду — на 30,4%. Цены на ацетилсалициловую кислоту возросли на 60,8%, активированный уголь — на 33,1%, хилак форте — на 24,7%, парацетамол — на 23%. Виноград подорожал на 29%, свекла — на 24,9%, масло оливковое — на 21,3%, помидоры — на 19,8%, бананы — на 18,5%. Напротив, в годовом выражении подешевел лук репчатый на 40,4%, крупа гречневая — на 23,1%, масло подсолнечное — на 22,3%, капуста — на 22,1%, сахар-песок — на 5,6%.
Отмечается, что показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 508 позициям.
*С января 2024 г. при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 42,0%, непродовольственных — 29,8%, платных услуг −28,2%.