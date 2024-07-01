В Казани территорию детской горбольницы на ул. Гаврилова готовят к застройке

Владимир Филатов уточнил, что проектные работы ведутся и скоро подойдут к концу, стоянка у будущей больницы уже утверждена, а местоположение здания на территории согласовано.
«Надо быть готовым ко всему, в любой момент у нас может, как говорится, выстрелить финансирование. Надо, чтобы мы были полностью готовы», — подчеркнул в ходе аппаратного совещания руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.
Новую детскую городскую больницу планируют построить на берегу Казанки. Учреждение будет включать два блока, которые будут рассчитаны на 450 койко-мест. Здание больницы будет иметь 7 этажей, для строительства выделен участок примерно в 6 гектаров.