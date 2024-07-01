Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани территорию детской горбольницы на ул. Гаврилова готовят к застройке

В Казани ведутся проектные работы детской городской больницы на ул. Гаврилова, источник финансирования пока не определен. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Филатов на аппаратном совещании.

Владимир Филатов уточнил, что проектные работы ведутся и скоро подойдут к концу, стоянка у будущей больницы уже утверждена, а местоположение здания на территории согласовано.

«Надо быть готовым ко всему, в любой момент у нас может, как говорится, выстрелить финансирование. Надо, чтобы мы были полностью готовы», — подчеркнул в ходе аппаратного совещания руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Новую детскую городскую больницу планируют построить на берегу Казанки. Учреждение будет включать два блока, которые будут рассчитаны на 450 койко-мест. Здание больницы будет иметь 7 этажей, для строительства выделен участок примерно в 6 гектаров.

строительство