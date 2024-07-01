Больничные в Беларуси начали рассчитывать по-новому

Как ранее заявляли в Минтруда, с 1 июля все бухгалтерские службы работодателей при назначении пособий по временной нетрудоспособности будут взаимодействовать непосредственно с ФСЗН.
Отныне при расчете листов временной нетрудоспособности будут иначе выставлять сумму среднедневного заработка. Минимальный размер пособия теперь зависит от минимальной зарплаты, сейчас она составляет 626 рублей или почти 200 долларов в эквиваленте. По прежним нормам базой для расчета была половина БПМ — бюджета прожиточного минимума (менее 210 рублей).
Тем, у кого рабочий стаж составляет более 10 лет, получат 100% утраченного заработка с первого дня болезни (раньше за первые 12 дней возмещали 80%, остальные дни болезни — полную сумму). Если стаж меньше 10 лет, то с первого дня болезни будет оплачиваться 80%.
Кроме того, пособие по временной нетрудоспособности будет назначаться по основному месту работы, а не по каждому, как это было раньше.
Средняя продолжительность заболевания трудящихся в Беларуси составляет порядка 11 дней.
В 2023 году на выплату больничных в Беларуси было направлено 1,6 миллиардов рублей, ежемесячно назначалось около 300 тысяч пособий. Заявлялось, что в текущем году расходы на эти цели могут увеличить.