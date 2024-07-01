Больничные в Беларуси начали рассчитывать по-новому

Тем, у кого рабочий стаж составляет более 10 лет, получат 100% утраченного заработка с первого дня болезни (раньше за первые 12 дней возмещали 80%, остальные дни болезни — полную сумму). Если стаж меньше 10 лет, то с первого дня болезни будет оплачиваться 80%.