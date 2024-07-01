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Сотрудники УФСБ пресекли в Юсьве торговлю контрафактными сигаретами

Прокуратура Юсьвинского района Пермского края направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в торговли контрафактными сигаретами.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, в 2022 — 2023 годах индивидуальный предприниматель организовал систематическую перевозку немаркированных сигарет различных марок из Пермь на производственную базу в селе Юсьва. Уже на месте со склада бизнесмен продавал их мелкооптовыми партиями. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ, в ходе обыска изъято свыше 6 тыс. пачек немаркированной продукции на сумму более 1 млн руб.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн руб.