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Плавучий рыбозавод «Владивосток 2000» не продается уже два месяца

Каждый день стоянки судна у причальной стенки обходится государству в 2 млн рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Росимущество продлило на неделю сроки проведения аукциона по продаже обращенного в собственность РФ рыбоперерабатывающего судна «Владивосток 2000» (порт приписки — Находка), ранее принадлежавшего структурам бизнесмена Дмитрия Дремлюги, сообщает ИА PrimaMedia.

Новая дата торгов — 10 июля, заявки принимаются до 30 июня, следует из документов, размещенных на портале ГИС «Торги».

Начальная цена плавзавода на этот раз осталась без изменений — 211,49 млн рублей (с НДС).

Предыдущие аукционы, назначенные сначала на 15 мая, затем на 31 мая и на 19 июня, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Первоначально стартовая цена составляла 2 млрд 114,9 млн рублей, на следующих торгах была снижена до 1 млрд 480,43 млн рублей и до 845,96 млн рублей.

Стоит отметить, что каждый день стоянки «Владивостока 2000» у причальной стенки обходится государству в 2 млн рублей.

Судно было построено в Японии в 1980 году как нефтетанкер, но затем было переделано в плавучий рыбозавод. Оно способно переработать до 2 тысяч тонн рыбы в сутки, но технологическая линия спроектирована так, что выпуск пищевой продукции невозможен. Из-за этого рентабельность плавзавода в лучшем случае — «по нулям». Представители отрасли говорят, что актив не интересен ни одному из крупных игроков, имеющих опыт работы с такими судами. Ожидается, что судно выкупят за бесценок для последующей продажи на металлолом.

Плавзавод «Владивосток 2000» входит в перечень активов, переданных в доход государства по решению Фрунзенского районного суда Владивостока в 2023 году. Имущество на 4,3 млрд рублей, в том числе, 31 судно, земельные участки, здания и жилые помещения, ранее принадлежало Дмитрию Дремлюге и связанным с ним структурам.