Плавучий рыбозавод «Владивосток 2000» не продается уже два месяца

Судно было построено в Японии в 1980 году как нефтетанкер, но затем было переделано в плавучий рыбозавод. Оно способно переработать до 2 тысяч тонн рыбы в сутки, но технологическая линия спроектирована так, что выпуск пищевой продукции невозможен. Из-за этого рентабельность плавзавода в лучшем случае — «по нулям». Представители отрасли говорят, что актив не интересен ни одному из крупных игроков, имеющих опыт работы с такими судами. Ожидается, что судно выкупят за бесценок для последующей продажи на металлолом.