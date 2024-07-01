Как изменились с 1 июля в Волгограде и области тарифы на ЖКУ

Последствие повышения тарифов на коммунальные услуги жители Волгоградской области прочувствуют на своем кошельке в первых числах августа, когда получат квитанции об оплате ЖКУ.
По данным регионального комитета тарифного регулирования, подросли они в среднем на 9,8% и остаются на уровне других регионов страны или даже ниже. Впрочем, цифры известны с декабря 2023-го. В июне пересмотрели только розничные цены на газ.
За тепло и воду в каждом из муниципалитетов жители будут платить по-своему. В частности, для клиентов «Концессий водоснабжения» тариф на питьевую воду для населения действует с 1 июля в размере 31,54 ₽/м3, на водоотведение — 20,38 ₽/м3. Для потребителей услуг «Концессий теплоснабжения» — 2 581,37 ₽/Гкал. На горячую воду — 178,47 ₽/м3.
За электроэнергию волгоградцы заплатят в августе за каждый кВтч на 49 копеек больше. Плата за газ подросла на 9,8−11,2% в зависимости от направления его использования. Подробнее можно узнать на сайте комитета по ссылке.
Тариф на вывоз мусора остается прежним до тех пор, пока в регионе не определятся с новым регоператором.
Уже за июнь жители региона, нуждающиеся в социальной поддержке, не будут платить комиссию при оплате услуг ЖКХ и пени за их неуплату — соответствующий закон вступил в силу с 1 июля. Подробное разъяснение эксперта vlg.aif.ru Владимира Кудрявцева по ссылке.
В обладминистрации подчеркивают, что в регионе действуют льготные тарифы для жителей на теплоснабжение, водоснабжение — как холодное, так и горячее — и водоотведение. Разницу коммунальным концессиям компенсируют из областной казны.
Федеральные и региональные льготники могут обратиться за получением субсидии в органы соцзащиты.