В Башкирии расселят более 41,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

«В настоящее время в высокой степени готовности в работе находятся 14 площадок в Уфе, Салавате, Стерлитамаке, Белебеевском и Туймазинском районах с потенциалом около 2 млн кв. метров. Все площадки планируем отторговать до конца 2024 года. Установленный целевой показатель будет выполнен».