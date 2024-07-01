В Башкирии расселят более 41,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

В Башкирии планируют расселить 41301,93 кв. метров аварийного жилья по договорам комплексного развития территорий. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил и. о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.
Из них почти 12,7 тыс. кв. м признано аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.
«В настоящее время в высокой степени готовности в работе находятся 14 площадок в Уфе, Салавате, Стерлитамаке, Белебеевском и Туймазинском районах с потенциалом около 2 млн кв. метров. Все площадки планируем отторговать до конца 2024 года. Установленный целевой показатель будет выполнен».
Всего же в республике аварийным признано 389 тыс. кв. м жилья, включая 227 тыс. кв. м, вошедших в адресную программу на 2024−2030 годы.