В Ростовской области подорожали услуги ЖКХ

С 1 июля 2024 года в Ростовской области должны подорожать услуги ЖКХ, об этом ранее предупреждали власти и ресурсоснабжающие компании региона.
Напомним, максимально возможный рост тарифов не должен превышать планку в 9,5%. При этом предельное разрешенное изменение стоимости для электричества должно быть 9%, а для газа — от 9,8 до 10,7%.
Например, стоимость электроэнергии с этого момента в пределах социальной нормы должна составлять 5,24 рубля за кВт/ч, за потребление сверх нормы — 7,32 рубля кВт/ч. Плату для владельцев электроплит и сельских жителей установили на уровне 3,67 рубля за кВт/ч, за использование энергоресурса сверх нормы — 5,12 рубля за кВт/ч.
Стоимость газа для квартир с газовыми плитами утвердили в районе 8,3 рубля за кубометр, с водонагревателями — 8,19 рубля за кубометр. Плата при наличии газового оборудования — 8050 рублей за 1000 кубов.
Тариф за холодную воду в Ростове-на-Дону, Батайске, Мясниковском и Аксайском районах составит 56,52 рубля за кубометр (с НДС).