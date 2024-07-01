В Узбекистане за внезапные отключения электроэнергии планируют штрафовать энергоснабжающие предприятия

В рамках открытого диалога с представителями сфер финансов, юриспруденции, консалтинга, IT и связи IT-предприниматель Абдукаххор Тошмухамедов пожаловался на частые отключения электроэнергии, которые приводят к нарушению обязательств перед зарубежными партнерами. Бизнесмен предложил ввести ответственность в отношении энергоснабжающих предприятий.
«IT-сектор сильно зависит от электричества. Когда нет света, работа прекращается. Необходимо ввести штрафы для энергосетей. Летом свет отключается на 3−4 часа ежедневно. Цены выросли до коммерческого уровня, но ответственности перед потребителями нет. Отключения происходят в одно и то же время. Нужно это урегулировать», — подчеркнул он.
Бизнес-омбудсман Узбекистана Дилмурод Касимов признал проблему с отключениями и подчеркнул, что она касается всех отраслей экономики, в том числе производственной сферы, и рассказал о планах ввести ответственность за отключения.
«Сейчас мы разрабатываем предложение по поводу ответственности электросетей за отключение света без предупреждения. Отключения происходят каждый день, у некоторых могут быть сбои, и никто не может дать гарантии. Однако за отключение без предупреждения и в других случаях должна быть введена ответственность, поскольку деятельность предпринимателей останавливается в это время», — сказал Касимов.