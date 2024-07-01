В Узбекистане за внезапные отключения электроэнергии планируют штрафовать энергоснабжающие предприятия

«Сейчас мы разрабатываем предложение по поводу ответственности электросетей за отключение света без предупреждения. Отключения происходят каждый день, у некоторых могут быть сбои, и никто не может дать гарантии. Однако за отключение без предупреждения и в других случаях должна быть введена ответственность, поскольку деятельность предпринимателей останавливается в это время», — сказал Касимов.