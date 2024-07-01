Узбекский сум отмечает 30-летие: интересные факты о национальной валюте

«После приобретения достаточного опыта в этом направлении с 1 июля 1994 года была введена в обращение национальная валюта Республики Узбекистан — сум. В обращение одну за другой вводили банкноты номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200 (1997 г.), 500 (1999 г.) и 1 000 сумов (2001 г.)».