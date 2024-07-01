Узбекский сум отмечает 30-летие: интересные факты о национальной валюте

Национальная валютная система прошла целый ряд этапов. В 1991 — 1993 годы Центробанк провел множество исследований по введению национальной валюты в обращение, изучил опыт зарубежных стран.
С 15 ноября 1993 года в качестве средства платежа в обращение ввели «сум-купоны». Они выполняли функцию переходной валюты.
«После приобретения достаточного опыта в этом направлении с 1 июля 1994 года была введена в обращение национальная валюта Республики Узбекистан — сум. В обращение одну за другой вводили банкноты номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200 (1997 г.), 500 (1999 г.) и 1 000 сумов (2001 г.)».
На протяжении многих лет Центральный банк проводил исследования в области повышения качества, безопасности и дизайна банкнот.
В 2018 году выпустили компактные и более легкие монеты нового дизайна номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов. Монету номиналом 1 000 сумов нового дизайна ввели в обращение в 2022 году.
Из обращения до настоящего времени вывели банкноты номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200 и 500 сумов.
На сегодняшний день номинал самой крупной сумовой купюры в обороте — 200 000 сумов (введена в 2022 году), самой мелкой — 1 000 сумов.
Нынешние банкноты отличаются от своих предшественниц качеством бумаги и усиленными защитными слоями. В их дизайне использовали темы Великого шелкового пути и исторических городов республики.