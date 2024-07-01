Первые жилые дома в «Новом Ростове» сдадут 27 июля

«Готовится к вводу первый соцобъект — детский сад на 200 мест. Возводится школа на 1100 мест. Параллельно проектируются вторая школа на 900 мест, а также еще два детских сада. Всего в новом районе планируется строительство шести школ и одиннадцати детских садов», — говорится в сообщении донского правительства.