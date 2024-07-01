Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые жилые дома в «Новом Ростове» сдадут 27 июля

Ростовская область, 1 июля 2024. DON24.RU. На территории старого аэропорта Ростова сейчас строятся 23 объекта, включая многоквартирные дома и открытые парковки. Об этом говорилось на совещании, которое состоялось в правительстве области под председательством губернатора Василия Голубева.

Источник: Официальный портал Правительства Ростовской области

На нем рассматривались вопросы реализации проекта комплексного развития территории нового жилого района «Новый Ростов», который будет создан на территории старого аэропорта.

Проект реализует Региональная корпорация развития.

Ввод первых домов и выдача ключей новоселам запланированы на 27 июля этого года. Общая площадь готовых квартир — 34,7 тыс. кв. м. К концу августа намечено сдать 18,8 тыс. кв. м и к концу декабря 2024 года — еще 54,7 тыс. кв. м жилья.

«Готовится к вводу первый соцобъект — детский сад на 200 мест. Возводится школа на 1100 мест. Параллельно проектируются вторая школа на 900 мест, а также еще два детских сада. Всего в новом районе планируется строительство шести школ и одиннадцати детских садов», — говорится в сообщении донского правительства.

строительство