Первые жилые дома в «Новом Ростове» сдадут 27 июля

На нем рассматривались вопросы реализации проекта комплексного развития территории нового жилого района «Новый Ростов», который будет создан на территории старого аэропорта.
Проект реализует Региональная корпорация развития.
Ввод первых домов и выдача ключей новоселам запланированы на 27 июля этого года. Общая площадь готовых квартир — 34,7 тыс. кв. м. К концу августа намечено сдать 18,8 тыс. кв. м и к концу декабря 2024 года — еще 54,7 тыс. кв. м жилья.
«Готовится к вводу первый соцобъект — детский сад на 200 мест. Возводится школа на 1100 мест. Параллельно проектируются вторая школа на 900 мест, а также еще два детских сада. Всего в новом районе планируется строительство шести школ и одиннадцати детских садов», — говорится в сообщении донского правительства.