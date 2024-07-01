С 1 июля южноуральцам стала недоступна льготная ипотека на недвижимость

С понедельника, 1 июля, в Челябинской области, как и во всей России, завершилась программа льготной ипотеки, действовавшая более четырёх лет. За это время в стране было оформлено более 1,5 миллионов кредитных займов на жильё в новостройках под 8%. Аналитики рассказали, что будет дальше и какие льготные программы ещё доступны.