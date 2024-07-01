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С 1 июля южноуральцам стала недоступна льготная ипотека на недвижимость

С понедельника, 1 июля, в Челябинской области, как и во всей России, завершилась программа льготной ипотеки, действовавшая более четырёх лет. За это время в стране было оформлено более 1,5 миллионов кредитных займов на жильё в новостройках под 8%. Аналитики рассказали, что будет дальше и какие льготные программы ещё доступны.

Источник: Pchela.News

Льготную ипотеку запустили весной 2020 года в качестве антикризисной меры для поддержки населения на фоне пандемии коронавируса и ожидаемого спада экономики. За это время было выдано 1,54 миллиона кредитов на общую сумму 5,98 трлн рублей.

После окончания программы в России продолжается действие семейной ипотеки, IT-ипотеки, дальневосточной и арктической.

— Семейную ипотеку под 6% продлят до 2030 года, но она станет максимально адресной, например, из этой программы могут исключить покупку студий и малогабаритных квартир.

прокомментировала изданию «Газета. Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова.

В связи с отменой льготной ипотеки цены на жильё могут снизиться, но при этом лишь на недолгий срок.

— Поскольку предложение на рынке жилья ограничено, резкого падения цен ждать не стоит, но снижение спроса может привести к временному небольшому снижению цен, особенно на вторичном рынке, — пишет «Газета. Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольгу Панину.

Ольга Епифанова также добавила, что недвижимость была и остаётся самым популярным способом сбережения и инвестирования. Сенатор полагает, что для граждан появятся другие меры поддержки для покупки жилья.

Южноуральцам, которые взяли ипотеку на квартиру, но по каким-то причинам не могут её выплачивать, разрешили самостоятельно продавать заложенное жильё. О том, как работает это нововведение, рассказали в Росконтроле.

экономика
ипотека
недвижимость