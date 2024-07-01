Что изменится в Ростовской области с 1 июля 2024: рост тарифов на ЖКУ и капремонт, и новые льготы при оплате коммуналки

С 1 июля 2024 года в жизни жителей Ростовской области, как и всей России, наступил ряд изменений: это и рост тарифов на коммуналку, и капремонт, и повышение цен на алкоголь. При этом при оплате услуг ЖКХ введут новые льготы. А еще — поменяется порядок оплаты просроченных кредитов и заморозки подозрительных банковских операций.
Рассказываем подробнее, что изменится в Ростовской области во втором летнем месяце.
ИНДЕКСАЦИЯ ТАРИФОВ ЖКУ.
В Ростовской области и по всей России выросли предельные индексы, ограничивающие рост платежей населения за коммунальные услуги. Так, с 1 июля в каждом муниципалитете Ростовской области они составят от 9,5 до 9,9 процента. Об этом сообщили в правительстве региона.
— Максимально платежи за коммунальные услуги кроме газоснабжения и отопления вырастут на 9,5%, тарифы на электроэнергию — в среднем, на 9%, на газ — от 9,8 до 10,7% по направлениям использования ресурса, — уточняется в сообщении.
Впервые для снижения тарифной нагрузки за отопление введен дифференцированный подход к росту платы: если в декабре прошлого года владелец платил менее 2925,12 ₽/Гкал с учетом НДС, то максимально тариф вырастет на 9,5%, а если больше — то сохранится прежним.
Тарифы на тепло без роста действуют теперь в 22 городах и районах области. «КП — Ростов-на-Дону» уже публиковала список этих муниципалитетов.
РОСТ ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ.
Кроме того, с 1 июля в Ростовской области вырастет минимальный размер ежемесячного взноса на капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев.
Минимально нужно будет платить 14,08 рубля за квадратный метр. Рост тарифа составил почти 11,7%.
Напомним, до этого минимальный размер взноса на капремонт составлял 12,61 рубля за квадрат, он был установлен в 2022 году.
ОПЛАТА ЖКУ БЕЗ КОМИССИИ.
С июля кредитным организациям, платежным и банковским платежным агентам и субагентам запрещено взимать комиссию за прием платы за жилое помещение и коммуналку от нуждающихся в соцподдержке граждан. Исключена комиссия теперь и при погашении пени за несвоевременную оплату ЖКУ или неполное ее внесение.
Право на комиссию оставили только организациям федеральной почтовой связи.
Льгота предоставляется многодетным родителям, пенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий и членам семей погибших или умерших инвалидов войны, участникам Великой Отечественной войны.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПРОЦЕНТЫ, ПЕНИ — ПОТОМ.
С 1 июля погашать банковские кредиты должники смогут по новым правилам. Сначала — проценты, потом — тело кредита, а уже потом пени и штрафы. До этого в первую очередь погашались пени, потом проценты, а только после этого — тело кредита.
СБЕРЕЧЬ ОТ МОШЕННИКОВ.
А с 25 июля все финансовые организации обяжут проверять подозрительные транзакции. В случае, если операция будет явно выглядеть как мошенническая, то сотрудники обязаны ее приостановить на двое суток, даже если клиент согласен с переводом. Ведь есть много примеров, когда «обработанные» обманщиками люди добровольно берут кредиты и переводят им деньги.
Также постоянно расширяется список счетов мошенников в базе Банка России. Если на такой придут деньги, то банки обяжут вернуть их отправителю.
УВЕДОМЯТ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ.
Негосударственные пенсионные фонды или НПФ с 1 июля обязали уведомлять клиентов о величине пенсионных накоплений, которые хранятся у них на счету. Данные можно получить во время визита в Отделение Соцфонда по Ростовской области или через личный кабинет на сайте Госуслуг.
Также меняются правила выплаты пенсионных накоплений в НПФ. Вариант выплаты накопительной части пенсии с 1 июля определяется по прожиточному минимуму пенсионера. Если накопительная часть пенсии равна или менее 10% от него, то выплата будет разовой, а если больше 10%, то ежемесячно.
ЗАГРАНПАСПОРТ ПОДОРОЖАЛ.
На тысячу рублей с 1 июля подорожала госпошлина за выдачу загранпаспорта нового образца. То есть вместо пяти тысяч рублей придется заплатить шесть. А детский загранпаспорт обойдется в три тысячи.