Что изменится в Ростовской области с 1 июля 2024: рост тарифов на ЖКУ и капремонт, и новые льготы при оплате коммуналки

А с 25 июля все финансовые организации обяжут проверять подозрительные транзакции. В случае, если операция будет явно выглядеть как мошенническая, то сотрудники обязаны ее приостановить на двое суток, даже если клиент согласен с переводом. Ведь есть много примеров, когда «обработанные» обманщиками люди добровольно берут кредиты и переводят им деньги.