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Автомобильное топливо в Беларуси с 2 июля дорожает на одну копейку

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень предельных розничных цен на автобензины и дизельное топливо с 2 июля 2024 года увеличивается на 1 копейку. Об этом сообщили БЕЛТА в «Белнефтехиме».

Так, цена автомобильного бензина АИ-92-К5-Евро составит Br2,33, АИ-95-К5-Евро — Br2,43, АИ-98-К5-Евро — Br2,65. Литр дизельного топлива обойдется в Br2,43.

О том, что в Беларуси будут поэтапно повышать цены на автомобильное топливо, сообщалось ранее.

«С марта 2023 года происходило поэтапное снижение цен, и более года цены на топливо в стране оставались неизменными. За это время затраты на производство нефтепродуктов значительно выросли. Основной причиной стал рост котировок на нефть. Если в первом квартале прошлого года сорт нефти Urals котировался ниже $50 за баррель, то сегодня он превысил $70. За год изменились также ставки акцизов на моторное топливо», — отмечал 20 мая председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

экономика
топливо