Автомобильное топливо в Беларуси с 2 июля дорожает на одну копейку

«С марта 2023 года происходило поэтапное снижение цен, и более года цены на топливо в стране оставались неизменными. За это время затраты на производство нефтепродуктов значительно выросли. Основной причиной стал рост котировок на нефть. Если в первом квартале прошлого года сорт нефти Urals котировался ниже $50 за баррель, то сегодня он превысил $70. За год изменились также ставки акцизов на моторное топливо», — отмечал 20 мая председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.