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Аварийный омский недострой снесли уже на 90 процентов

Многоэтажку по улице 70 лет Октября разберут до фундамента.

Источник: пресс-служба минстроя Омской области

В Омске сносят аварийный недострой по улице 70 лет Октября, 1 в Кировском округе. Аварийность конструкций подтвердила техническая экспертиза. Стены дома в жилищном комплексе «Кристалл» были возведены 15 лет назад и за это время сильно обветшали. Теперь долгострой снесут до фундамента.

«На данный момент подрядчик ООО “АртРемСтрой” выполнил около 90% необходимых работ по сносу аварийных конструкций здания», — сообщили в минстрое Омской области. Сейчас для демонтажа монолитных железобетонных конструкций на объект привлечена спецтехника, на объекте задействовано 15 рабочих.

Дом по улице 70 лет Октября, 1 внесен в Единый реестр проблемных объектов. В свое время квартиры здесь должны были получить 53 дольщика и 11 участников боевых действий. По условиям контракта подрядчик должен очистить площадку от аварийных конструкций и возвести на их месте новый многоквартирный жилой дом.

Права на квартиры в нем у 15 лет ожидающих свое жилье граждан сохранились.

строительство