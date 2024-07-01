Аварийный омский недострой снесли уже на 90 процентов

В Омске сносят аварийный недострой по улице 70 лет Октября, 1 в Кировском округе. Аварийность конструкций подтвердила техническая экспертиза. Стены дома в жилищном комплексе «Кристалл» были возведены 15 лет назад и за это время сильно обветшали. Теперь долгострой снесут до фундамента.
«На данный момент подрядчик ООО “АртРемСтрой” выполнил около 90% необходимых работ по сносу аварийных конструкций здания», — сообщили в минстрое Омской области. Сейчас для демонтажа монолитных железобетонных конструкций на объект привлечена спецтехника, на объекте задействовано 15 рабочих.
Дом по улице 70 лет Октября, 1 внесен в Единый реестр проблемных объектов. В свое время квартиры здесь должны были получить 53 дольщика и 11 участников боевых действий. По условиям контракта подрядчик должен очистить площадку от аварийных конструкций и возвести на их месте новый многоквартирный жилой дом.
Права на квартиры в нем у 15 лет ожидающих свое жилье граждан сохранились.