Аварийный омский недострой снесли уже на 90 процентов

В Омске сносят аварийный недострой по улице 70 лет Октября, 1 в Кировском округе. Аварийность конструкций подтвердила техническая экспертиза. Стены дома в жилищном комплексе «Кристалл» были возведены 15 лет назад и за это время сильно обветшали. Теперь долгострой снесут до фундамента.