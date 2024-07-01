В Башкирии упростится получение субсидий на услуги ЖКХ.

Получить субсидию на плату жилищно-коммунальных услуг станет проще. Правительство страны упростило процедуру получения выплаты.
Теперь для получения субсидии жителям страны будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основную часть документов госорганы запросят самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия.
На меру социальной поддержки в виде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг имеют право любая семья или гражданин, которые из-за финансовых трудностей не справляются с оплатой жилищно-коммунальных услуг.
В Башкортостане субсидия предоставляется в случае, если расходы на оплату ЖКУ превышают максимально допустимую долю расходов граждан в совокупном доходе семьи, а именно:
— для многодетных и неполных семей — 13%;
— для одиноко проживающих граждан, достигших возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет — 18%;
— для одиноко проживающих граждан, достигших возраста 70 лет — 16%;
— для других категорий граждан — 20%.
Самостоятельно определить право на субсидию и её размер можно с помощью «Онлайн-калькулятора субсидий».