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В Молдове дорожает топливо: Как только жители страны отправляются на отдых на автомобилях, а фермеры активно используют технику, бензин и дизель растут в цене

НАРЭ объявляет о новом повышении цен на топливо.

Источник: Комсомольская правда

Хорошие времена: НАРЭ объявляет о новом повышении цен на топливо.

Таким образом, во вторник, 2 июля, цена на бензин составит 25,00 леев/литр, что на 19 банов дороже.

Цена дизельного топлива составит 21,77 лея/литр, а также на 19 банов дороже.

экономика
топливо