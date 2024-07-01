В Молдове дорожает топливо: Как только жители страны отправляются на отдых на автомобилях, а фермеры активно используют технику, бензин и дизель растут в цене

Хорошие времена: НАРЭ объявляет о новом повышении цен на топливо.
Таким образом, во вторник, 2 июля, цена на бензин составит 25,00 леев/литр, что на 19 банов дороже.
Цена дизельного топлива составит 21,77 лея/литр, а также на 19 банов дороже.
НАРЭ объявляет о новом повышении цен на топливо.
Хорошие времена: НАРЭ объявляет о новом повышении цен на топливо.
Таким образом, во вторник, 2 июля, цена на бензин составит 25,00 леев/литр, что на 19 банов дороже.
Цена дизельного топлива составит 21,77 лея/литр, а также на 19 банов дороже.