В Татарстане завершилась льготная ипотечная программа

В Татарстане завершилась государственная программа льготной ипотеки, запущенная в 2020 году для поддержки застройщиков на фоне пандемии. За время действия программы было оформлено свыше 42 тысяч льготных ипотек, из которых свыше 7,8 тысяч пришлось на первые шесть месяцев текущего года, сообщила пресс-служба Росреестра Татарстана.
Большинство зарегистрированных документов, более 35 тысяч, относится к договорам долевого участия в строительстве, остальные — к договорам купли-продажи.
«1 июля завершился только один из видов ипотек с господдержкой. Несмотря на завершение этой программы, другие госпрограммы, такие как семейная ипотека до 2030 года, бессрочная сельская ипотека и IT-ипотека, продолжают действовать. Также планируется расширение льготного ипотечного кредитования для учителей и сотрудников оборонного комплекса. Эти меры направлены на различные категории граждан, желающих улучшить свои жилищные условия», — отметила Лилия Бурганова, заместитель руководителя Росреестра по Татарстану.
Ранее мы рассказывали, что Путин поручил рассмотреть введение льготной ипотеки для педагогов СПО. Инициатива направлена на поддержку преподавателей, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет».