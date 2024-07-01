В Татарстане завершилась льготная ипотечная программа

«1 июля завершился только один из видов ипотек с господдержкой. Несмотря на завершение этой программы, другие госпрограммы, такие как семейная ипотека до 2030 года, бессрочная сельская ипотека и IT-ипотека, продолжают действовать. Также планируется расширение льготного ипотечного кредитования для учителей и сотрудников оборонного комплекса. Эти меры направлены на различные категории граждан, желающих улучшить свои жилищные условия», — отметила Лилия Бурганова, заместитель руководителя Росреестра по Татарстану.