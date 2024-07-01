Власти Кубани прокомментировали рост тарифов ЖКХ с 1 июля

Рост платы для населения ограничен 9,6% в среднем по краю, с допустимым отклонением по муниципалитетам еще на 4,9%, пояснили в департаменте. Таким образом, в отдельных муниципалитетах тарифы могут вырасти не более чем на 14,5%.
В частности, электроэнергия в среднем подорожает на 8,8%. Тариф для жителей городских населенных пунктов составит 6,53 ₽/кВтч, для жителей сельских населенных пунктов и городских домов с электроплитами — 4,57 ₽/кВтч.
Стоимость природного газа в среднем по краю увеличится на 9,7%. Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора, сжиженный газ и твердое топливо подорожают в пределах установленных ограничений.
В департаменте подчеркнули, что с 1 января 2024 года тарифы ЖКХ в крае не менялись. «Приняты все возможные меры по сдерживанию роста тарифов и ограничению повышения платежей населения в коммунальной сфере», — заверили в ведомстве.
Среди факторов, которые повлияли на рост тарифов, называют повышение затрат ресурсоснабжающих организаций, в том числе на электроэнергию, газ, транспортировку газа, а также рост цен на топливо, индексацию зарплат, повышение МРОТ и налогов.
Ранее стало известно о значительном росте тарифов на водоснабжение в Краснодаре. С 1 июля ожидалось увеличение стоимости питьевой воды на 64,3% (до 52,43 ₽ с НДС). Жители Новороссийска возмутились в соцсетях расчетами платы услуг ЖКХ за прошедший месяц по новым июльским тарифам.