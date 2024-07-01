В Самарской области поменяют систему контроля за работой управляющих компаний

По словам руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области — главного государственного жилищного инспектора Самарской области Виктории Катковой, пройти анкетирование горожане могут на сайте Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-Контроль». Также анкеты собираются через общественные палаты (советы) в муниципальных образованиях области.

Вячеслав Федорищев поставил задачу профильному ведомству обеспечить размещение на оборотной стороне квитанции QR-кода, ведущего на сайт с опросом о качестве услуг управляющей компании, а также информации об анкетировании. Это повысит информированность жителей, а результаты анкетирования позволят проводить объективную оценку деятельности управляющих компаний и формировать достоверный рейтинг.