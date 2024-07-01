Нижегородский совет по земельным отношениям согласовал выделение участков под 17 проектов на 5,7 млрд рублей

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал 17 заявок на выделение земельных участков под инвестиционные проекты.
Ранее сообщалось, что заявителем по проекту выступает ГКУ «Управление автомобильных дорог республики Мордовия». Общий объем инвестиций в проект — 3,3 млрд рублей, примерный срок строительства — почти три года.
Совет также согласовал участки под блочно-модульные котельные по улицам Заводской и Пушкина в Нижнем Новгороде (заявитель — АО «НОКК», площадь участков — 305 и 307 кв. м соответственно, срок строительства — 2 года, объем инвестиций — 42,2 млн рублей и 39,7 млн рублей соответственно), склады в Дзержинске (ООО «А-Ковчег», 50 тысяч кв. м, 1 год, 500 млн рублей), цех по производству автокомпонентов в Дзержинске (ООО «Научно-производственная организация “Опэкмаш”, 3 442 кв. м, 2 года, 45,8 млн рублей) и производственную мастерскую по переоборудованию и обслуживанию уборочной и аварийной техники в деревне Ржавка Кстовского муниципального округа (ООО “Профстройресурс”, 14 545 кв. м, 5 лет, 90 млн рублей).
Кроме того, сегодня одобрены проекты под диагностический центр в Арзамасе (ООО «Реал», 1 809 кв. м, 2 года, 14 млн рублей), завод по производству композитных материалов в Дзержинске (ООО «Клиент Сервис», 20 201 кв. м, 2 года, 100 млн рублей) и складской комплекс открытого хранения металлопродукции по улице Коновалова в Нижнем Новгороде (ООО «ПКФ Микротон», 10 тысяч кв. м, 2 года, 50 млн рублей).