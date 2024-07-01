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Нижегородский совет по земельным отношениям согласовал выделение участков под 17 проектов на 5,7 млрд рублей

Одобренные проекты в основном будут реализованы в сферах промышленности и логистики.

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал 17 заявок на выделение земельных участков под инвестиционные проекты.

«Одобренные проекты в основном будут реализованы в сферах промышленности и логистики. Общий объем инвестиций — более 5,7 миллиарда рублей. Большая часть из этих средств пойдет на дорогу между обителями в Нижегородской области и Мордовии — Серафимо-Дивеевским и Санаксарским монастырями. Одобрено выделение участка дороги, находящегося в Нижегородской области, в Вознесенском округе», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Ранее сообщалось, что заявителем по проекту выступает ГКУ «Управление автомобильных дорог республики Мордовия». Общий объем инвестиций в проект — 3,3 млрд рублей, примерный срок строительства — почти три года.

Совет также согласовал участки под блочно-модульные котельные по улицам Заводской и Пушкина в Нижнем Новгороде (заявитель — АО «НОКК», площадь участков — 305 и 307 кв. м соответственно, срок строительства — 2 года, объем инвестиций — 42,2 млн рублей и 39,7 млн рублей соответственно), склады в Дзержинске (ООО «А-Ковчег», 50 тысяч кв. м, 1 год, 500 млн рублей), цех по производству автокомпонентов в Дзержинске (ООО «Научно-производственная организация “Опэкмаш”, 3 442 кв. м, 2 года, 45,8 млн рублей) и производственную мастерскую по переоборудованию и обслуживанию уборочной и аварийной техники в деревне Ржавка Кстовского муниципального округа (ООО “Профстройресурс”, 14 545 кв. м, 5 лет, 90 млн рублей).

Кроме того, сегодня одобрены проекты под диагностический центр в Арзамасе (ООО «Реал», 1 809 кв. м, 2 года, 14 млн рублей), завод по производству композитных материалов в Дзержинске (ООО «Клиент Сервис», 20 201 кв. м, 2 года, 100 млн рублей) и складской комплекс открытого хранения металлопродукции по улице Коновалова в Нижнем Новгороде (ООО «ПКФ Микротон», 10 тысяч кв. м, 2 года, 50 млн рублей).