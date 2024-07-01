Нижегородский совет по земельным отношениям согласовал выделение участков под 17 проектов на 5,7 млрд рублей

Совет также согласовал участки под блочно-модульные котельные по улицам Заводской и Пушкина в Нижнем Новгороде (заявитель — АО «НОКК», площадь участков — 305 и 307 кв. м соответственно, срок строительства — 2 года, объем инвестиций — 42,2 млн рублей и 39,7 млн рублей соответственно), склады в Дзержинске (ООО «А-Ковчег», 50 тысяч кв. м, 1 год, 500 млн рублей), цех по производству автокомпонентов в Дзержинске (ООО «Научно-производственная организация “Опэкмаш”, 3 442 кв. м, 2 года, 45,8 млн рублей) и производственную мастерскую по переоборудованию и обслуживанию уборочной и аварийной техники в деревне Ржавка Кстовского муниципального округа (ООО “Профстройресурс”, 14 545 кв. м, 5 лет, 90 млн рублей).