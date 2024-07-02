В Березовском построят крупный склад мебели

К 2027 году в Березовском планируют построить складской комплекс для хранения комплектующих для мебели. Эта новая логистическая площадка будет включена в проект «Сухой порт», запущенный по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики.
Торгово-производственная компания «Мебельные решения», один из крупнейших поставщиков алюминиевого профиля для шкафов-купе и мебельной фурнитуры из Китая, планирует построить склад.
— Компания импортирует порядка тысячи наименований товаров, работает с дилерами по всей России и в странах СНГ. При этом за последние три года выручка компания выросла вдвое. Строительство логистического центра для хранения и транспортировки комплектующих свидетельствуют о долгосрочных планах развития компании на территории Свердловской области, — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
Площадь будущего складского комплекса будет составлять 7,5 тысячи квадратных метров. С инвестициями в проект составляется на сумму 450 миллионов рублей. Склад будет относиться к классу В и представлять собой уютное и чистое здание с хорошей вентиляцией и ровными полами. Компания планирует оснастить склад специальными стеллажами и внедрить автоматизированные системы. При этом на объекте будет создано 50 новых рабочих мест.