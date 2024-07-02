В Березовском построят крупный склад мебели

Площадь будущего складского комплекса будет составлять 7,5 тысячи квадратных метров. С инвестициями в проект составляется на сумму 450 миллионов рублей. Склад будет относиться к классу В и представлять собой уютное и чистое здание с хорошей вентиляцией и ровными полами. Компания планирует оснастить склад специальными стеллажами и внедрить автоматизированные системы. При этом на объекте будет создано 50 новых рабочих мест.