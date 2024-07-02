Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 2 июля 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 2 июля 2024, вторник.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 2 июля 2024, вторник, выглядят так: 1 доллар США равен 3,1878 рубля, 1 евро — 3,4274 BYN, 100 российских рублей — 3,6615 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 1 июля 2024, понедельник, выглядели так: 1 доллар США равен 3,1662 рубля, 1 евро — 3,3901 BYN, 100 российских рублей — 3,6701 белорусского рубля. Таким образом, курсы доллара и евро заметно выросли, а курс российского рубля снизился.