Под Новосибирском нашли участок для строительства завода за 20 млрд рублей. Его площадь составляет 170 тысяч квадратных метров.
Земля расположена на территории Станционного сельсовета. Компания ООО «Тренд» планирует построить завод по производству грузовиков. Власти подписали соглашение с организацией в рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году.
Суммарный объем налоговых отчислений в бюджет после запуска завода составит 4 млрд рублей. Проект намерены реализовать в период с 2024 по 2033 год.
На новом предприятии создадут две тысячи рабочих мест для жителей.